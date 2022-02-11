Харри Реднапп высказался о перспективах Фарке в "Краснодаре"
Фото: инстаграм "Краснодара"\Автор неизвестен
Английский тренер Харри Реднапп поделился ожиданиями от работы Даниэля Фарке на посту главного тренера "Краснодара".
"В "Норвиче" он провел отличную работу. У них были очень сильные для Чемпионшипа футболисты и они смогли выйти в Премьер-лигу. Но для этого турнира уровень игроков оказался недостаточным и они вылетели. Отличный парень, надеюсь, у него все сложится в России. Если у него в распоряжении будут сильные игроки, он сможет сделать "Краснодар" чемпионом", - сказал Реднапп.
Напомним, что до того, как возглавить "Краснодар", Фарке четыре года работал в "Норвиче".
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