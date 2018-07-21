Харт близок к переходу в "Челси"

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Харт близок к переходу в "Челси""Челси" может подписать вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта в качестве замены голкипера Тибо Куртуа.

Лондонцы готовы заплатить 31-летнего англичанина более 6 миллионов евро.

Источник отмечает, что наставника "Челси" Маурицио Сарри привлекла низкая трансферная стоимость Харта.

Читайте: Харт и Зинченко отправились с "Манчестер Сити" на сбор в США | http://soccernews.ru

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