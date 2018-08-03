Харт близок к переходу в другой клуб АПЛ

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт в ближайшее время должен сменить клуб.

Как сообщает The Sun, вратарь продолжит карьеру в "Бернли". Сумма сделки составит 4,5 миллиона евро.

Напомним, что последние два сезона Харт провел в аренде в "Торино" и "Вест Хэме".

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