Харт близок к переходу в "Вест Хэм"

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Харт близок к переходу в "Вест Хэм"
Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт в ближайшее время перейдет в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб договорился о годичной аренде голкипера с правом последующего выкупа. "Молотки" в борьбе за Харта сумели опередить "Ньюкасл" и "Астон Виллу".

Стоит отметить, что ранее "Манчестер Сити" не соглашался отдавать в аренду 30-летнего футболиста, так как хотел продать его за 20 миллионов евро. Однако, покупателей на него не нашлось.

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