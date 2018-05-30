Харт может отправиться в Португалию

Теги манчестер ситиспортинг лиссабонджо харт

Харт может отправиться в Португалию

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт может перебраться в Португалию.

Как сообщает Tuttomercatoweb, в услугах голкипера заинтересован лиссабонский "Спортинг".

Напомним, что минувший сезон Харт провел в аренде в "Вест Хэме".

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