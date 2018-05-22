Харт может перебраться в клуб из США

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Харт может перебраться в клуб из СШАГолкипер "Манчестер Сити" Джо Харт близок к смене команды во время летнего трансферного окна.

В услугах стража ворот заинтересован "Нью-Йорк Сити"​, который готов заплатить нужную сумму за 31-летнего англичанина.

В этом сезоне Харт играл за "Вест Хэм" на правах аренды. В 23-х матчах АПЛ он пропусти 42 мяча, при этом шесть матчей он провел без пропущенных голов.

Читайте: Харт прокомментировал попадание на ЧМ-2018  | http://soccernews.ru

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