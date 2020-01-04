Харт может перейти в другой клуб АПЛ

Во время зимнего трансферного окна вратарь "Бернли" Джо Харт может сменить клубную прописку.

По информации Daily Mail, в подписании опытного стража ворот заинтересована "Астон Вилла", которая ищет замену получившему серьёзную травму Тому Хитону.

Рыночная стоимость 32-летнего англичанина оценивается в 3 миллиона евро. Его контракт с "бордовыми" истекает грядущим летом.

В текущем сезоне Харт провёл за "Бернли" всего 1 матч.

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