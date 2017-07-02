Харт может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" претендует на вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "сороки" уже сделали запрос о трансфере 30-летнего стража ворот.

В минувшем сезоне Харт на правах аренды выступал за "Торино", сыграл 37 матчей и пропустил 64 гола.

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