Харт может перейти в "Вест Хэм"

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Харт может перейти в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Сити" Джо Харту, сообщает BBC.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. "Манчестер Сити" оценивает Харта в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний вратарь выступал за "Торино" на правах аренды и итальянцы не прочь вновь его арендовать. 

Контракт Харта с "горожанами" действует до лета 2019 года. Также им интересуются "Астон Вилла" и "Ньюкасл".

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