Харт может воссоединиться с Руни в "Дерби Каунти"

У известного английского вратаря Джо Харта появился новый вариант продолжения карьеры, сообщает The Sun.

По сведениям издания, 33-летний страж ворот может оказаться в "Дерби Каунти". В случае перехода он воссоединится с Уэйном Руни, с которым играл вместе за национальную сборную.

Сейчас Харт является футболистом "Бернли", но в июне он получит статус свободного агента.

Ранее СМИ писали об интересе к экс-голкиперу "Манчестер Сити" со стороны "Бешикташа".

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