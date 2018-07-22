Харт намерен покинуть "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт заявил, что хочет сменить клуб.

"Мне нужно уйти куда-то на постоянный контракт. Думаю, это очевидно. В последние два сезона я делал то, что делал, потому что нуждался в игровой практике. Я хотел поехать на мундиаль и посмотрите куда это меня привело.

Я опытный игрок и выступал на самом высоком уровне продолжительное время. Мне нужно стать важным футболистом для клуба. Думаю, это произойдет только если я уйду на постоянный контракт. Конечно, если я не найду вариант, который устроит обе стороны, то я на контракте с "Манчестер Сити".

Мне нужно делать правильные вещи, которые подойдут мне и моей семье. Это трудно, но это ситуация, которую я решу" - приводит слова Харта Sky Sports.

Напомним, что прошлые два сезона Харт на правах аренды выступал за "Торино" и "Вест Хэм".

Читайте также: Харт близок к переходу в "Челси". | http://soccernews.ru