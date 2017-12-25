Харт намерен покинуть "Вест Хэм"

Вратарь "Вест Хэма" Джо Харт задумался о смене клубной прописки, сообщает The Sun.

По сведениям издания, причиной возможного ухода стала обеспокоенность 30-летнего стража ворот дефицитом игровой практики в преддверии ЧМ-2018.

Сам Харт предпочитает вернуться в Серию А, где в прошлом сезоне он защищал цвета "Торино".

Напомним, что права на голкипера сборной Англии принадлежат "Манчестер Сити", а за "Вест Хэм" он выступает на правах аренды.

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