Харт намерен покинуть "Вест Хэм"

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Харт намерен покинуть "Вест Хэм"

Вратарь "Вест Хэма" Джо Харт задумался о смене клубной прописки, сообщает The Sun.

По сведениям издания, причиной возможного ухода стала обеспокоенность 30-летнего стража ворот дефицитом игровой практики в преддверии ЧМ-2018.

Сам Харт предпочитает вернуться в Серию А, где в прошлом сезоне он защищал цвета "Торино". 

Напомним, что права на голкипера сборной Англии принадлежат "Манчестер Сити", а за "Вест Хэм" он выступает на правах аренды.

Не пропустите: Харт попал в символическую сборную разочарований первой половины сезона АПЛ по версии Goal.com. | http://soccernews.ru

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