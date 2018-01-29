Харт намерен покинуть "Вест Хэм"

Вратарь "Вест Хэма" Джо Харт хочет покинуть клуб.

Как сообщает The Times, голкипер потерял место в основном составе и хочет разорвать арендное соглашение с клубом.

По информации ресурса, Харт может продолжить карьеру в "Ньюкасле".

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