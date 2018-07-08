Харт определился со своим будущим

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Харт определился со своим будущим

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт намерен летом сменить клубную прописку.

Как сообщает Sportsmail, вратарь объявил о своем желании руководству, которое приступило к поиску покупателя. Действующий контракт Харта с "Сити" рассчитан до следующего лета.

Напомним, что после прихода в "Сити" Гвардиолы, Харт потерял место в составе и был отправлен в аренду в "Торино", а затем в "Вест Хэм".

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