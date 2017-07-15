Харт перейдёт в "Вест Хэм"

Теги манчестер ситивест хэм юнайтедджо харт

Харт перейдёт в "Вест Хэм"

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма", сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "молотобойцы" арендуют 30-летнего стража ворот с правом последующего выкупа за 11,5 миллионов евро.

Напомним, что Харт не входит в планы главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. "Горожане" хотели продать вратаря за 28,5 миллионов евро, однако не сумели найти покупателя.

Не пропустите: Нолито близок к переходу в "Севилью". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов