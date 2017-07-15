Харт перейдёт в "Вест Хэм"

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт в ближайшее время станет игроком "Вест Хэма", сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "молотобойцы" арендуют 30-летнего стража ворот с правом последующего выкупа за 11,5 миллионов евро.

Напомним, что Харт не входит в планы главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. "Горожане" хотели продать вратаря за 28,5 миллионов евро, однако не сумели найти покупателя.

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