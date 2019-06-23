Харт получил предложение из Франции

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Харт получил предложение из Франции

Вратарь "Бернли" Джо Харт может продолжить карьеру во Франции.

По сведениям Daily Mail, английский голкипер имеет предложение от "Лилля", который ищет замену Майку Меньяну. Харт не против этого перехода, так как "Лилль" будет участвовать в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Отмечается, что "Бернли" готов отпустить Харта совершенно бесплатно.

В минувшем сезоне Харт провел 21 игру, из них в 6 он отстоял на ноль.

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