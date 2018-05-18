Харт прокомментировал попадание на ЧМ-2018

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Харт прокомментировал попадание на ЧМ-2018
Вратарь "Вест Хэма" Джо Харт прокомментировал непопадание в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира-2018.

"Я не буду врать, сейчас я опустошен. Мне сложно принять это после двух лет попыток добиться максимума в сложных ситуциях. Я горжусь каждой минутой сыгранной за сборную Англии в отборочном турнире. Я сумел внести свой вклад в итоговый результат.

Я желаю удачи сборной на Чемпионате Мира. Я вновь надену майку сборной Англии, но в качестве фаната и фаната и буду поддерживать ее до конца", - написал Харт в своем Instagram.

Стоит отметить, что в отборе к ЧМ-2018 31-летний Харт провел за сборную Англии девять матчей и пропустил в них 3 гола.

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