Харт прокомментировал свой переход в "Вест Хэм"

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Харт прокомментировал свой переход в "Вест Хэм"

Вратарь "Вест Хэма" Джо Харт высказался по поводу своего перехода в лондонский клуб.

"Получить шанс перейти в "Вест Хэм" и играть - это потрясающе. Я с нетерпением жду начала сезона, чтобы сыграть за такой большой клуб в Премьер-лиге. Мне всегда очень нравился "Вест Хэм". У этого клуба есть история, в нём что-то есть" - приводит слова 30-летнего стража ворот официальный сайт "молотобойцев".

Напомним, что "Вест Хэм" арендовал Харта на один год с правом последующего выкупа. | http://soccernews.ru

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