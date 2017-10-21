Голкипер "Вест Хэма" и сборной Англии Джо Харт стал жертвой ограбления, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, злоумышленники подъехали на скутерах к автомобилю футболиста и украли смартфон, кошелёк и наручные часы.

В ходе инцидента сам Харт не пострадал.

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