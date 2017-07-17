Харт успешно прошел медобследование в "Вест Хэме"

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Харт успешно прошел медобследование в "Вест Хэме"

Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт успешно прошел медобследование в "Вест Хэме", сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, "молотобойцы" планируют арендовать вратаря на один сезон с возможностью выкупа за 11,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Харт провел в аренде в "Торино", где провел 37 матчей и пропустил 64 гола.

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