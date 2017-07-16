Харт в понедельник пройдёт медобследование в "Вест Хэме"

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Харт в понедельник пройдёт медобследование в "Вест Хэме"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт вскоре перейдёт в "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, в понедельник 30-летний страж ворот пройдёт медицинское обследование в стане "молотобойцев".

Ранее стало известно, что "Вест Хэм" арендует Харта на ближайший сезон с правом последующего выкупа за 11,5 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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