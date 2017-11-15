Харт вышел на второе место по числу матчей за сборную Англии среди вратарей

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Харт вышел на второе место по числу матчей за сборную Англии среди вратарей

Сборная Англии в товарищеском матче сыграла вничью с Бразилией (0:0).

Этот матч стал 75-м для вратаря Джо Харта в футболке национальной сборной.

По этому показателю 30-летний Харт вышел на второе место в истории сборной Англии среди голкиперов, догнав Дэвида Симена

А рекордсменом не только среди вратарей, но и среди футболистов является экс-первый номер "трех львов" Питер Шилтон (125).

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