Харви Эллиот подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем"

Фото сайт "Ливерпуля"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с полузащитником Харви Эллиотом.

Пресс-служба "красных" сообщила, что заключён долгосрочный контракт, однако не уточнила его детали.

Прошлый сезон 18-летний хавбек провёл в аренде в "Блэкберне".

Эллиот выступает за "Ливерпуль" с 2019 года, сыграл 9 матчей и сделал 1 ассист.

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