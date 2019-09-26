Харви Эллиот стал рекордсменом "Ливерпуля"

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Харви Эллиот стал рекордсменом "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиот переписал историю мерсисайдского клуба.

Юный англичанин появился на поле с первых минут в матче 1/16 финала Кубка Английской Лиги против "МК Донс".

Как сообщает Opta, Эллиот стал самым молодым игроком в истории "красных", который вышел в стартовом составе команды на официальную встречу.

Хавбек отыграл весь матч в возрасте 16 лет и 174 дней.

Не пропустите: "Ливерпуль" против "Арсенала" и другие пары 4-го раунда Кубка английской Лиги. | http://soccernews.ru
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