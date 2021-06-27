Хасан Салихамиджич прокомментировал аренду Нюбеля в "Монако"

Теги бавария мюнхенхасан салихамиджичсвен ульрайхалександр нюбель

Хасан Салихамиджич прокомментировал аренду Нюбеля в "Монако"Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич дал комментарий трансферам с участием голкиперов Александра Нюбеля и Свена Ульрайха.

"Нюбель захотел иметь больше игровой практики. Мы оказали ему поддержку, однако с условием, что изначально найдем ему достойную замену. Наш тренер голкиперов Тони Тапалович дал нам совет обратить внимание на Свена Ульрайха, и мы довольны тем, что нам получилось достичь с ним договоренности.

В целом ситуация очень радует. Она пойдет на пользу всем и подходит нам в финансовом плане – Свен возвращается в качестве свободного агента.

"Бавария" продолжает планировать будущее с учетом Александра Нюбеля", – сказал Салихамиджич.

Также не пропустите: Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" Кокорина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" Кокорина

Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов