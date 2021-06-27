Хасан Салихамиджич прокомментировал аренду Нюбеля в "Монако"

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Хасан Салихамиджич дал комментарий трансферам с участием голкиперов Александра Нюбеля и Свена Ульрайха.

"Нюбель захотел иметь больше игровой практики. Мы оказали ему поддержку, однако с условием, что изначально найдем ему достойную замену. Наш тренер голкиперов Тони Тапалович дал нам совет обратить внимание на Свена Ульрайха, и мы довольны тем, что нам получилось достичь с ним договоренности.

В целом ситуация очень радует. Она пойдет на пользу всем и подходит нам в финансовом плане – Свен возвращается в качестве свободного агента.

"Бавария" продолжает планировать будущее с учетом Александра Нюбеля", – сказал Салихамиджич.

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