Хасебе завершил карьеру в сборной Японии

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Хасебе завершил карьеру в сборной Японии

Полузащитник "Айнтрахта" Макото Хасебе решил завершить карьеру в сборной Японии.

"Я горжусь тем временем, которое провёл, выступая за сборную Японии. Оно останется в моём сердце, это было прекрасно. Я бы не променял это ни на что другое" - написал 34-летний футболист в своём инстаграме.

Хасебе выступал за сборную Японии с 2006 года, сыграл 114 матчей и забил 2 гола. 

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