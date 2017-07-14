Хашиг: "Краснодар" не стремится бросаться деньгами, громких приобретений не будет"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

"Наш клуб всегда стремился в трансферах не бросаться деньгами, это наше кредо. Мы думаем над приобретением футболиста в линию атаки. И тогда у нас будет полный комплект. Но сумасшедших громких приобретений не будет. Мы пытаемся подбирать футболистов под игру, которую мы проповедуем", - приводят слова Хашига российские СМИ.

Напомним, что этим летом "Краснодар" приобрел защитников Алексея Грицаенко (сумма трансфера неизвестна), Рената Янбаева (бесплатно), Романа Шишкина (бесплатно), хавбеков Михайло Ристича (2 миллиона евро) и Вандерсона (8 миллионов евро).

Не пропустите: "Рубин" продлил контракт с Кузьминым. | http://soccernews.ru