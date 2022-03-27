Хасимото перешел из "Ростова" в клуб Иньесты

Фото: сайт "Виссел Кобе"/Автор неизвестен

Пресс-служба японского клуба "Виссел Кобе", за который выступает легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста, на официальном сайте объявила о переходе японского хавбека "Ростова" Кенто Хасимото.

Хасимото заключил с японским клубом контракт до конца сезона. Ранее он приостановил контракт с ростовчанами.

28-летний Хасимото выступал за "Ростов" с 2020 года. Всего он провел за российский клуб 30 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

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