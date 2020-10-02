Хасимото признан лучшим игроком "Ростова" по итогам сентября

Хавбек "Ростова" Кенто Хасимото признан лучшим игроком клуба в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Футболист получил максимальную оценку среди болельщиков (5,0).

В топ-5 по итогам голосования также вошли Матиас Норманн (4,7), Евгений Чернов (4,6), Алексей Козлов (4,5) и Хорен Байрамян (4,5).

Напомним, в матче 9-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (3:2) футболист оформил дубль и помог команде выиграть.

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