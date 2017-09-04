Хасселбайнк возглавил "Нортгемптон"
"Нортгемптон" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Джимми Флойда Хасселбайнка.
45-летний голландский специалист заключил с "сапожниками" контракт до лета 2020 года.
Стоит отметить, что "Нортгемптон" выступает в третьем по силе английском дивизионе.
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|46
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|8
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|Чарльтон Атлетик
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|58
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|АФК Уимблдон
|46
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|Нортгемптон Таун
|46
|53
|17
|Олдхэм Атлетик
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|53
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|46
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|Бери
|46
|50
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|Джиллингем
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|22
|Суиндон Таун
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|23
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|46
|39
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|46
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