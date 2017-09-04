Хасселбайнк возглавил "Нортгемптон"

"Нортгемптон" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Джимми Флойда Хасселбайнка.

45-летний голландский специалист заключил с "сапожниками" контракт до лета 2020 года.

Стоит отметить, что "Нортгемптон" выступает в третьем по силе английском дивизионе.

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