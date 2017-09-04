Хасселбайнк возглавил "Нортгемптон"

Теги нортгемптон таун

Хасселбайнк возглавил "Нортгемптон"

"Нортгемптон" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост главного тренера Джимми Флойда Хасселбайнка.

45-летний голландский специалист заключил с "сапожниками" контракт до лета 2020 года.

Стоит отметить, что "Нортгемптон" выступает в третьем по силе английском дивизионе.

Не пропустите: "Вест Хэм" может пригласить Манчини. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой

Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шеффилд Юнайтед 46 100
2 Болтон Уондерерс 46 86
3 Сканторп Юнайтед 46 82
4 Флитвуд Таун 46 82
5 Брэдфорд Сити 46 79
6 Миллуол 46 73
7 Саутенд Юнайтед 46 72
8 Оксфорд Юнайтед 46 69
9 Рочдейл 46 69
10 Бристол Роверс 46 66
11 Петерборо Юнайтед 46 62
12 Милтон Кейнс Донс 46 61
13 Чарльтон Атлетик 46 60
14 Уолсолл 46 58
15 АФК Уимблдон 46 57
16 Нортгемптон Таун 46 53
17 Олдхэм Атлетик 46 53
18 Шрусбери Таун 46 51
19 Бери 46 50
20 Джиллингем 46 50
21 Порт Вэйл 46 49
22 Суиндон Таун 46 44
23 Ковентри Сити 46 39
24 Честерфилд 46 37
Полная таблица

топ-5 тегов