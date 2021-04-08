Хауге: "Перейти в "Милан" посоветовал Холанд

Теги йенс хаугеэрлинг холандмиланзлатан ибрагимович

Хауге: "Перейти в "Милан" посоветовал ХоландФото: Твиттер @Route1futbol
Вингер "Милана" Йенс-Петтер Хауге рассказал, что перед трансфером в итальянский гранд советовался с Эрлингом Холандом.

"Ко мне проявляли интерес многие клубы, и мне тяжело было сделать выбор. Я посоветовался со своим другом Эрлингом Холандом и он посоветовал мне "Милан". Считаю, что он и сам смог бы здорово заиграть здесь.

"После приезда в Милан я разговаривал с Ибрагимовичем. Он сказал, что я должен работать в полную силу, но при этом наслаждаться каждой минутой на "Сан-Сиро", потому в футбольном мире мало мест с такой большой историей. Ибра — великий футболист и отличный человек. Общение с ним очень полезно для меня", - цитирует футболиста alfredopedulla.com

В текущем сезоне 21-летний норвежец сыграл за "Милан" 24 матча во всех турнирах и забил 5 мячей. 

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