Хауге: "Перейти в "Милан" посоветовал Холанд
Фото: Твиттер @Route1futbol
Вингер "Милана" Йенс-Петтер Хауге рассказал, что перед трансфером в итальянский гранд советовался с Эрлингом Холандом.
"Ко мне проявляли интерес многие клубы, и мне тяжело было сделать выбор. Я посоветовался со своим другом Эрлингом Холандом и он посоветовал мне "Милан". Считаю, что он и сам смог бы здорово заиграть здесь.
"После приезда в Милан я разговаривал с Ибрагимовичем. Он сказал, что я должен работать в полную силу, но при этом наслаждаться каждой минутой на "Сан-Сиро", потому в футбольном мире мало мест с такой большой историей. Ибра — великий футболист и отличный человек. Общение с ним очень полезно для меня", - цитирует футболиста alfredopedulla.com
В текущем сезоне 21-летний норвежец сыграл за "Милан" 24 матча во всех турнирах и забил 5 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17