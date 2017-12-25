Хав "Борнмута" Артер может перейти в "Вест Хэм"

Теги вест хэм юнайтедборнмут

Хав "Борнмута" Артер может перейти в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" хочет купить полузащитника "Борнмута" Харри Артера, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 9 миллионов евро. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

В этом сезоне 27-летний Артер провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Не пропустите: Феллаини отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов