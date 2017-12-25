Хав "Борнмута" Артер может перейти в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" хочет купить полузащитника "Борнмута" Харри Артера, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 9 миллионов евро. На покупке игрока настаивает лично главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

В этом сезоне 27-летний Артер провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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