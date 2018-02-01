Хав "Краснодара" перешел в "Спарту"

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Хав "Краснодара" перешел в "Спарту"

"Спарта" арендовала боснийского полузащитника "Краснодара" Михайло Ристича, сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение будет действовать до конца 2018 года. При этом у чешского клуба есть право выкупа игрока.

22-летний Ристич выступал за "Краснодар" с 2017 года, провел за клуб 8 матчей и не отметился в них результативными действиями. 

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