Хав "Краснодара" перешел в "Спарту"

"Спарта" арендовала боснийского полузащитника "Краснодара" Михайло Ристича, сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение будет действовать до конца 2018 года. При этом у чешского клуба есть право выкупа игрока.

22-летний Ристич выступал за "Краснодар" с 2017 года, провел за клуб 8 матчей и не отметился в них результативными действиями.

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