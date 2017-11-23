Хав "Лацио" Луис Альберто поучаствовал в 10 голах в этом сезоне

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы "Лацио" играет с "Витессом".

В составе римлян голом отметился испанский полузащитник Луис Альберто.

Стоит отметить, что в этом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 10 голах (4 мяча и 6 голевых передач).

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