Хав "Удинезе" Янкто может перейти в "Милан"

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Хав "Удинезе" Янкто может перейти в "Милан"

"Милан" проявляет интерес к чешскому полузащитнику "Удинезе" Якубу Янкто, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно уже провел предварительные переговоры с его агентом. "Удинезе" не прочь продать игрока, но хочет получить за него 20 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Арсенала".

В этом сезоне 21-летний Янкто провел за "Удинезе" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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