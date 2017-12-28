Хав "Зенита" Паредес женился в Буэнос-Айресе

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Хав "Зенита" Паредес женился в Буэнос-Айресе

Аргентинский полузащитник "Зенита" Паредес сыграл свадьбу.

Мероприятие прошло в Буэнос-Айресе и на нем присутствовал еще один игрок петербургского клуба - нападающий Себастьян Дриусси.

Фото: Свадьба Паредеса.

В этом сезоне 23-летний Паредес провел за "Зенит" 19 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Не пропустите: "Зенит" намерен провести реконструкцию своего нового стадиона. | http://soccernews.ru

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