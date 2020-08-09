Хавбек "Ахмата" Иванов поделился впечатлениями от матча против "Арсенала"

Хавбек "Ахмата" Олег Иванов высказался по поводу ничейного матча с тульским "Арсеналом" (0:0) в 1-м туре чемпионата России. Футболист провел на поле все 90 минут.

"На выезде очко с Тулой - хороший результат. Мы еще не все требования Андрея Викторовича Талалаева выполняем. Потихоньку втягиваемся, некоторые вещи начали уже делать на поле. В концовке было тяжело, но мы взяли очко на выезде с командой, которая едва не попала в еврокубки.

Что касается продления контракта, к Грозному я уже прикипел. Вроде девятый год уже идет, если я еще не сбился", - сказал Олег Иванов в эфире "Матч премьер".

В следующем туре "Ахмат" сыграет со "Спартаком". Встреча состоится 14 августа.

Не пропустите: "Арсенал" может купить одного из лидеров "Зенита"| http://soccernews.ru