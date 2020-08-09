Хавбек "Ахмата" Иванов поделился впечатлениями от матча против "Арсенала"

Теги ахматарсенал тулаолег иванов

Хавбек "Ахмата" Иванов поделился впечатлениями от матча против "Арсенала"

Хавбек "Ахмата" Олег Иванов высказался по поводу ничейного матча с тульским "Арсеналом" (0:0) в 1-м туре чемпионата России. Футболист провел на поле все 90 минут.

"На выезде очко с Тулой - хороший результат. Мы еще не все требования Андрея Викторовича Талалаева выполняем. Потихоньку втягиваемся, некоторые вещи начали уже делать на поле. В концовке было тяжело, но мы взяли очко на выезде с командой, которая едва не попала в еврокубки.

Что касается продления контракта, к Грозному я уже прикипел. Вроде девятый год уже идет, если я еще не сбился", - сказал Олег Иванов в эфире "Матч премьер".

В следующем туре "Ахмат" сыграет со "Спартаком". Встреча состоится 14 августа.

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