Хавбек "Ахмата" переходит в клуб из Европы

Теги ахматспортинг лиссабонидрисса думбия

Хавбек "Ахмата" переходит в клуб из Европы

Ивуарийский полузащитник "Ахмата" Идрисса Думбия перейдет в "Спортинг", сообщает O Jogo.

По сведениям издания, футболист сегодня пройдет медицинское обследование в лиссабонском клубе. Сумма трансфера составит порядка двух миллионов евро.

20-летний Думбия перешел в "Ахмат" прошлым летом из "Андерлехта" за 1,25 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за грозненский клуб во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

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