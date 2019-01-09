Хавбек "Ахмата" переходит в клуб из Европы
Ивуарийский полузащитник "Ахмата" Идрисса Думбия перейдет в "Спортинг", сообщает O Jogo.
По сведениям издания, футболист сегодня пройдет медицинское обследование в лиссабонском клубе. Сумма трансфера составит порядка двух миллионов евро.
20-летний Думбия перешел в "Ахмат" прошлым летом из "Андерлехта" за 1,25 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей за грозненский клуб во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30