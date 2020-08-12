Хавбек "Ахмата" Раванелли перешел в "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды

Теги ахмататлетико паранаенсефабрицио раванелли

Хавбек "Ахмата" Раванелли перешел в "Атлетико Паранаэнсе" на правах аренды

Хавбек "Ахмата" Раванелли уйдет в аренду в бразильский "Атлетико Паранаэнсе". Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до февраля 2021 года, при этом "Атлетико" получил право выкупа.

22-летний футболист провел 6 матчей за "Ахмат" в прошлом сезоне и отличился двумя результативными передачами.

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