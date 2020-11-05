Хавбек "Ахмата" Садулаев: "Глушаков - крутой парень"
Хавбек "Ахмата" Лечи Садулаев ярко высказался о бывшем игроке команды Денисе Глушакове, который на данный момент является футболистом "Химок".
"Ооо, Денис очень крутой парень. Он оставил только положительные эмоции, по сей день мы с ним общаемся. Он узнает, как у меня дела, и я в свою очередь тоже. Поддерживаем связь.
Мне кажется, у него неплохо получается танцевать лезгинку, поэтому никто не давал ему совета в этом. Хотя всегда нужно стремиться к лучшему (смеется). Вообще Денис очень общительный и разносторонний человек, поэтому сразу после его приезда ему не составило труда влиться в команду и проявить себя на тренировках и играх", - цитирует Садулаева Sport24.
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