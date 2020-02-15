Хавбек "Ахмата" Швец выбыл на месяц из-за травмы

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Хавбек "Ахмата" Швец выбыл на месяц из-за травмы

Хавбек грозненского "Ахмата" Антон Швец пропустит около месяца из-за травмы. Об этом сообщается в твиттере клуба.

Футболист получил повреждение на вторых сборах команды. После полного обследования у полузащитника был выявлен перелом краевой лодыжки правой ноги.

В этом сезоне Швец участвовал в 14 матчах РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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