Хавбек "Анжи" Ондуа заявил, что хотел бы играть за сборную России
Хавбек "Анжи" Гаэль Ондуа рассказал, что хотел бы играть за сборную России. Об этом пишет Sport24.
"Пока что для России я легионер, однако скоро у меня будет гражданство. Когда я был в "Локомотиве" мне обещали помочь с этим, но с переходом в ЦСКА все закончилось.
Я очень долго живу в России. Мне в не все очень нравится. В этой стране есть что-то особенное. А как будет в сборной Камеруна, не знаю.
Хочу играть за сборную России. Может, я не прав, но это было и мечтой моего первого тренера в школе "Локомотива", - сказал Ондуа.
23-летний камерунец является воспитанником "Локомотива". Ранее он выступал за московский ЦСКА. В нынешнем сезоне он участвовал в 27 матчах в РПЛ.
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