Хавбек "Арсенала" близок к переходу в "Фенербахче"

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Хавбек "Арсенала" близок к переходу в "Фенербахче"

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшер может перейти в  "Фенербахче", сообщает Milliyet.

По сведениям издания, футболист уже прилетел в Стамбул, чтобы согласовать последние детали личного контракта. Хавбек достанется туркам бесплатно, так как его контракт с "Арсеналом" истекает в конце июня.

Стоит отметить, что 26-летним Уилшером также интересовались "Ювентус" и "Эвертон".

Не пропустите: Дост уладил детали перехода в "Фенербахче". | http://soccernews.ru

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