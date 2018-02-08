Хавбек "Арсенала" Чаушич: "Лучшая команда России - "Зенит"

Полузащитник тульского "Арсенала" Горан Чаушич назвал самый сложный матч для своей команды, сыгранный ею в первой части сезона.

"Самый тяжелый матч "Арсенал" в этом сезоне провел против "Зенита". Мы победили 1:0, но было сложно, пришлось много защищаться. "Зенит" - очень хорошая команда, много классных игроков. Если сравнивать со "Спартаком", "Зенит" - немного сильнее. У них - больше возможностей и длиннее скамейка. Для меня это лучшая команда в России", - цитирует 25-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, в своем последнем контрольном матче "Зенит" обыграл "Црвену Звезду". | soccernews.ru