Хавбек "Арсенала" Чаушич: "Лучшая команда России - "Зенит"

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Хавбек "Арсенала" Чаушич: "Лучшая команда России - "Зенит"Полузащитник тульского "Арсенала" Горан Чаушич назвал самый сложный матч для своей команды, сыгранный ею в первой части сезона.

"Самый тяжелый матч "Арсенал" в этом сезоне провел против "Зенита". Мы победили 1:0, но было сложно, пришлось много защищаться. "Зенит" - очень хорошая команда, много классных игроков. Если сравнивать со "Спартаком", "Зенит" - немного сильнее. У них - больше возможностей и длиннее скамейка. Для меня это лучшая команда в России", - цитирует 25-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, в своем последнем контрольном матче "Зенит" обыграл "Црвену Звезду". | soccernews.ru

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