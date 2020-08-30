Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра может вернуться в Италию

Теги арсенал лондонромафиорентиналукас торрейратрансферы

Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра может вернуться в Италию

Уругвайский полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра получил два предложения из Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Фиорентина" и "Рома". Ближе к трансферу на данный момент находится флорентийский клуб. Торрейра готов вернуться в Италию, так как на него не рассчитывает главный тренер "канониров" Микель Артета. 

Ранее хавбек уже играл в Италии за "Сампдорию" и "Пескару".

24-летний Торрейра выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. 

Не пропустите: "Арсенал" объявил о переходе Салах-Эддина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

"Локомотив" объявил о переходе Алексея Миранчука в "Аталанту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов