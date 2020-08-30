Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра может вернуться в Италию
Уругвайский полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра получил два предложения из Италии, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, интерес к футболисту проявляют "Фиорентина" и "Рома". Ближе к трансферу на данный момент находится флорентийский клуб. Торрейра готов вернуться в Италию, так как на него не рассчитывает главный тренер "канониров" Микель Артета.
Ранее хавбек уже играл в Италии за "Сампдорию" и "Пескару".
24-летний Торрейра выступает за "Арсенал" с 2018 года. Всего за лондонский клуб он провел 89 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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