Хавбек "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни может продолжить карьеру в "Милане"

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Хавбек "Арсенала" Мохамед Эль-Ненни может продолжить карьеру в "Милане"

"Милан" интересуется полузащитником "Арсенала" Мохамедом Эль-Ненни, который на данный момент играет в "Бешикташе" на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб планирует приобрести 27-летнего игрока в зимнее трансферное окно.

В "Милане" считают, что хавбек может быть потенциальной заменой Франка Кессиэ, который в январе может перейти в "Велверхэмптон".

Сам Эль-Ненни хочет покинуть турецкий клуб в ближайшее трансферное окно. Стоимость футболиста - 15 миллионов евро.

В этом сезоне футболист участвовал лишь в 1 матче.

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