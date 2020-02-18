Хавбек "Арсенала" перебрался в загребское "Динамо"

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Хавбек "Арсенала" перебрался в загребское "Динамо"

Полузащитник "Арсенала" Робби Бертон перешел в загребское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист заключил с хорватским клубом долгосрочный контракт. В составе "Динамо" он заменит полузащитника Дани Ольмо, который в январе перешел в "РБ Лейпциг".

20-летний Бертон является воспитанником "Арсенала". В нынешнем сезоне он провел за молодежный состав 16 матчей и забил три гола. Также на его счету три матча за юношескую сборную Уэльса U19.

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