Хавбек "Арсенала" почти восстановился после травмы

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян почти восстановился после травмы и в скором времени вернется в команду.

Футболист готов преступить к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.

Напомним, Мхитарян получил перелом плюсневой кости правой ноги в конце декабря.

В текущем сезоне армянин участвовал в 14 играх, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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