Хавбек "Арсенала" почти восстановился после травмы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян почти восстановился после травмы и в скором времени вернется в команду.
Футболист готов преступить к полноценным тренировкам уже на следующей неделе.
Напомним, Мхитарян получил перелом плюсневой кости правой ноги в конце декабря.
В текущем сезоне армянин участвовал в 14 играх, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
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|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
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|Эвертон
|22
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|Вулверхэмптон
|21
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|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
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|Кристал Пэлас
|22
|22
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|Бернли
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|Саутгемптон
|22
|19
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|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
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|22
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|Хаддерсфилд Таун
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