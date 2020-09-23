Хавбек "Арсенала" Торрейра близок к переходу в "Атлетико"

Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра, вероятно, продолжит карьеру в "Атлетико".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мадридский клуб уже согласовал с 24-летним игроком условия личного контракта.

Теперь клубы должны договориться о деталях сделки. Отмечается, что для трансфера Торрейры "Атлетико" нужно продать Эктора Эрреру.

В прошлом сезоне Торрейра провел 39 игр, забил два гола и отдал один ассист.

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