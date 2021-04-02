Хавбек "Арсенала" Торрейра намерен покинуть Европу

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Хавбек "Арсенала" Торрейра намерен покинуть ЕвропуФото: Mike Kireev / ZUMAPRESS.com / Global Look Press   

Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра желает покинуть Европу и вернуться в Южную Америку.

"Я больше не хочу играть в Европе, я хочу перейти в "Бока Хуниорс", - приводит слова уругвайца ESPN.

Торрейра перебрался в Европу в 2013 году. На данный момент 25-летний игрок находится в аренде в "Атлетико".

Соглашение игрока с "Арсеналом" действует до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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